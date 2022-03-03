Каракас, , 02:44 — REGNUM Страны Запада обвинил в ксенофобии и расизме по отношению к русским президент Венесуэлы Николас Мадуро. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Николас Мадуро Sott.net

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Как отметил Мадуро, в отношении России и русских Западом была развёрнута «жёсткая информационная война», в которой ряд стран манипулирует словами и фактами.

Президент Венесуэлы заявил о преследовании русских по всему миру. В частности, он упомянул историю с увольнением российского музыканта Валерия Гергиева с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра «только за то, что он русский».

Мадуро обвинил западные страны в ксенофобии, расизме, преследовании и нарушении прав человека в отношении русских по всему миру.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Венесуэлы назвал санкции западных стран против России преступлением и безумием.

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