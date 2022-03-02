Каракас, 3 марта, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Международная система межбанковских платежей SWIFT прекратит свое существование в течение ближайших 10 лет. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро 2 марта в видеообращении, которое транслировалось на его странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

По его словам, такой результат ожидает систему из-за того, страны перейдут на собственные системы расчетов и цифровые национальные валюты. Глава государства напомнил, что 1 октября 2021 года Венесуэла ввела собственную цифровую валюту — цифровой боливар.

Мадуро отметил, что такой шаг был призван помочь восстановлению венесуэльской экономики и стал успешным. Президент добавил, что с помощью цифрового боливара Венесуэла полностью перейдет к цифровой экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля телеканал NBC передал о том, что система SWIFT готова исполнить решение США и ЕС о санкциях против нескольких российских банков.