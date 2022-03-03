Санкт-Петербург, , 02:39 — REGNUM Сегодня, 3 марта, санкт-петербургский «Зенит» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сезона 2021/22 примет «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

Логотип «Зенита»

На данный момент в четвертьфинал кубка вышли московское «Динамо», «Алания» из Владикавказа, а также московские ЦСКА и «Спартак».

На данный момент «Зенит» с двенадцатью победами и 41-м набранным очком занимает первую позицию в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. В матче двадцатого тура «сине-бело-голубые» встретятся с «Уфой». Игра пройдет 6 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».