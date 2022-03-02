Петропавловск-Камчатский, 3 марта, 2022, 02:36 — ИА Регнум. На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя Елизово, который нарушил правила дорожного движения, в результате чего погибла 17-летняя девушка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 марта в краевом СУ СКР.

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Мужчина осуществлял пассажирские перевозки через мобильное приложение. Он вёз по поступившему заказу в посёлок Николаевка 18-летнюю девушку и её 17-летнюю подругу.

Водитель не выбрал безопасную скорость, не учел погодные условия, а при совершении обгона не справился с управлением автомобилем, выехал на обочину и врезался в световую опору. 17-летняя пассажирка погибла на месте.

Водитель признал свою вину в полном объёме.

После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции в Томской области разбираются в обстоятельствах ДТП с участием сразу пяти легковых автомобилей.