Вашингтон, 3 марта, 2022, 02:27 — ИА Регнум. Решение о незамедлительном прекращении всех программ в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине принял Всемирный банк (ВБ). Об этом сказано в распространённом 2 марта письменном заявлении ВБ.

Всемирный банк

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Уточняется, что ВБ, начиная с 2014 года не одобрил ни одного нового кредита или инвестиции в Россию. А начиная с середины 2020 года не было одобрено ни одного нового кредита Белоруссии.

После начала российской спецоперации на Украине ВБ принял решение о немедленном прекращении всех своих программ в России и Белоруссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России» в иностранной валюте с уровня «BBB» до «B».