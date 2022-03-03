Краснодар, , 02:23 — REGNUM Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-аккаунте, российский футбольный клуб «Краснодар» покинули все иностранные футболисты. Принять такое решение футболисты приняли после убедительной речи Гжегожа Крыховяка.

ФК «Краснодар»

Ранее сообщалось, что «быков» также покинул немецкий главный тренер Даниэль Фарке, а также его тренерский штаб и ассистенты.

На данный момент «Краснодар» с восемью одержанными победами и 29-ю набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Матч 19-го тура «Краснодар» — «Локомотив» был перенесен из-за ситуации на Украине.

В прошедшее зимнее трансферное окно «Краснодар» объявил о подписаниях Хуниора Алонсо (из «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро) и Эрика Ботхейма (из «Буде-Глимта» за 5 миллионов евро).