Все иностранцы покинули футбольный клуб «Краснодар»
Краснодар, 3 марта, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-аккаунте, российский футбольный клуб «Краснодар» покинули все иностранные футболисты. Принять такое решение футболисты приняли после убедительной речи Гжегожа Крыховяка.
Ранее сообщалось, что «быков» также покинул немецкий главный тренер Даниэль Фарке, а также его тренерский штаб и ассистенты.
На данный момент «Краснодар» с восемью одержанными победами и 29-ю набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Матч 19-го тура «Краснодар» — «Локомотив» был перенесен из-за ситуации на Украине.
В прошедшее зимнее трансферное окно «Краснодар» объявил о подписаниях Хуниора Алонсо (из «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро) и Эрика Ботхейма (из «Буде-Глимта» за 5 миллионов евро).