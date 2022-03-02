Южно-Сахалинск, 3 марта, 2022, 02:20 — ИА Регнум. На Сахалине в посёлке Охотское в доме по улице Луговой обнаружили тела троих мужчин и 11-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 марта в областном СУ СКР.

Ben Smith Труп

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На телах умерших не обнаружено телесных повреждений. По предварительной версии они могли скончаться от отравления угарным газом. Следователи предполагают, что ненадлежащим образом использовался дизель-генератор.

Проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.