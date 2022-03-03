Москва, , 02:07 — REGNUM Сегодня, 3 марта, в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 1/8 финала Кубка России 2021/22 примет «Енисей» из Красноярска. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

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В последний раз «Локомотив» и «Енисей» играли между собой 28 апреля 2019 года в матче 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2018/19. Тот матч завершился минимальной победой «железнодорожников» со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что бывший немецкий специалист Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера «железнодорожников» из-за ситуации на Украине.

После восемнадцати сыгранных туров «Локомотив», одержав семь побед и набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.