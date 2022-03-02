Бухарест, 3 марта, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Семь человек стали жертвами крушения военного вертолета IAR 330-Puma на юго-востоке Румынии 2 марта, сообщило агентство AGERPRES со ссылкой на начальника штаба обороны румынской армии, генерала Даниела Петреску.

(сс) MAPN IAR 330-Puma

Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна находились пять человек и все из них погибли. Оказалось, что в вертолете также летели два спасателя, служившие в военно-морских силах Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в районе румынского населенного пункта Гура Доброджей разбился военный вертолет IAR 330-Puma. Он упал в 11 км от аэродрома, с которого вылетел на поиски пропавшего истребителя ВВС Румынии МиГ-21. После вылета экипаж вертолета сообщил о неблагоприятной погодных условиях и получил приказ вернуться на авиабазу.