Исламабад, 3 марта, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в районе рынка в городе Кветта на юго-западе Пакистана, сообщает пресс-служба местной полиции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По ее данным, взрыв произошел возле полицейского автомобиля, припаркованного у оживленного рынка. В результате взрыва на месте происшествия погибли три человека, еще 24 получили ранения различной степени тяжести. Власти не исключают, что число жертв может вырасти, так как пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за террористический акт. В настоящее время полиция Пакистана расследует произошедшее.