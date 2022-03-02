Вашингтон, 3 марта, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Законопроект о введении санкций против всех государственных компаний России под символическим названием HEROIAM SLAVA внесла в Конгресс США группа сенаторов-республиканцев, в числе которых сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба сенатора.

Марко Рубио

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Целью законодательной инициативы является лишение «подконтрольных или принадлежащих» российскому правительству компаний, «таких, как «Роснефть», «Газпром», «Росатом», «Аэрофлот» и RT», доступа к ресурсам американского капитала, «поскольку они финансируют военные усилия Владимира Путина». Пресс-служба не обнародовала текст законопроекта.

Напомним, аббревиатура HEROIAM SLAVA, которую сенаторы поместили в название законопроекта, является прямой отсылкой к лозунгу украинских националистов-бандеровцев.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку Украины и с призывом к ужесточению антироссийских санкций.