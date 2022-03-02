Москва, 3 марта, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Украинские СМИ распространяют панику о фейковой капитуляции Зеленского. Об этом сообщило издание «КП в Украине».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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В соответствии с информацией, приводимой в издании, Россией будут организованы перебои со связью, после чего в электронных СМИ выступит президент Украины Владимир Зеленский и объявит о капитуляции.

«Представьте, что видите в телевизоре Владимира Зеленского, делающего заявление о капитуляции. Вы видите его, вы слышите его — следовательно, это правда. Но это не так. Это технология дипфейка. Цель — дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Будьте уверены — Украина не будет капитулировать!» — пишет автор издания.

«Дип-фейк (досл. глубокий фейк) — это очень тщательно проработанная фальсификация, которую позволяет создать современная мощная компьютерная техника. Технология дипфейка: это не настоящее видео, а созданное через алгоритмы машинного обучения, с помощью нейросетей и т.д. Такие видео почти невозможно отличить от реальных», — разъясняет тот же автор.

Напомним, что 24 февраля высшее руководство России объявило о начале проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.