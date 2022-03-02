Москва, 3 марта, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Крупный ретейлер одежды и аксессуаров H&M, интернет-магазин техники и электроники Canon и компания Farfetch, реализующая одежду категории люкс, приостановили свою деятельность в России в связи с резкими колебаниями курса рубля. Это следует из размещённой 2 марта информации на сайте компаний.

Одежда

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«HM.com временно не работает», — сказано на сайте H&M.

На сайте Canon также сообщается о приостановке работы в России в связи с изменениями курса рубля. Руководство магазина обещает открыться при первой возможности.

Компания Farfetch на своём сайте сообщает о временной приостановке доставки заказов из-за рубежа в Россию.

Кроме того, приостановили продажи для российских покупателей такие ретейл-платформы, как Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. В настоящее время сайты данных платформ не принимают заказов в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz принял решение о приостановке производства автомобилей на своем предприятии в Московской области из-за ситуации вокруг Украины.