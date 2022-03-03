Тегеран, , 08:36 — REGNUM 2 марта в Бандар-Аббасе (провинция Хормозган, Иран) началось заседание Совета постоянных представителей государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хосро Назери выступил первым, указав на ключевую и конструктивную роль организации. Он также отметил: «Использование транспортных, энергетических и туристических возможностей провинции Хормозган является одним из приоритетов Организации экономического сотрудничества».

Заявив, что государства — члены ОЭС, в дополнение к более близкому знакомству с Бандар-Аббасом, могут воспользоваться высокими возможностями и потенциалом южной провинции, он подчеркнул, что Бандар-Аббас имеет первостепенное значение из-за его доступа к свободным водам.

«Встреча постоянных представителей ОЭС — это возможность для расширения двустороннего сотрудничества с представителями провинций», — заявил генеральный секретарь.