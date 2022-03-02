Вашингтон, 3 марта, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России» в иностранной валюте с уровня «BBB» до «B». Об этом 2 марта организация сообщила на своем сайте.

Gideon Benari Рейтинг Fitch

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Прогноз по рейтингу негативный. В числе факторов, повлиявших на сценарий Fitch названы: быстрое ужесточение санкций в отношении России (включая против ее банковского сектора), риски для кредитоспособности, а также политические и геополитические угрозы. Fitch может пересмотреть свой прогноз 27 мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте с уровня «B» до «CCC».