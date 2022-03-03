Тегеран, 3 марта 2022, 08:36 — REGNUM 2 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил надежду на прогресс в решении оставшихся вопросов по предоставлению гарантий Ирану. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил надежду на прогресс в области гарантий с Ираном. Глава ядерного ведомства также выразил оптимизм по поводу того, что в отношениях с Ираном может быть достигнут прогресс по всем оставшимся проблемам и разногласиям.
Он отметил, что с Ираном все ещё продолжаются переговоры по содержанию ядерной сделки. Гросси также заявил о возможной поездке в Тегеран в ближайшее время.
Что касается ядерной площадки на Украине, глава МАГАТЭ сообщил, что он получил запрос от Управления ядерной энергетики Украины «об оказании немедленной помощи в координации деятельности, связанной с безопасностью Чернобыльской АЭС и других ядерных объектов».
«Запрос поступил после того, как Россия уведомила МАГАТЭ о том, что ее силы взяли под контроль территорию вокруг Запорожской атомной электростанции на Украине», — заявил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.