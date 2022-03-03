Тегеран, 3 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. 2 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил надежду на прогресс в решении оставшихся вопросов по предоставлению гарантий Ирану. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил надежду на прогресс в области гарантий с Ираном. Глава ядерного ведомства также выразил оптимизм по поводу того, что в отношениях с Ираном может быть достигнут прогресс по всем оставшимся проблемам и разногласиям.

Он отметил, что с Ираном все ещё продолжаются переговоры по содержанию ядерной сделки. Гросси также заявил о возможной поездке в Тегеран в ближайшее время.

Что касается ядерной площадки на Украине, глава МАГАТЭ сообщил, что он получил запрос от Управления ядерной энергетики Украины «об оказании немедленной помощи в координации деятельности, связанной с безопасностью Чернобыльской АЭС и других ядерных объектов».

«Запрос поступил после того, как Россия уведомила МАГАТЭ о том, что ее силы взяли под контроль территорию вокруг Запорожской атомной электростанции на Украине», — заявил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.