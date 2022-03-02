Москва, 3 марта, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Стриминговая платформа Spotify решила закрыть свое представительство в России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает газета Aftonbladet.

Цитата из кф «Амаркорд». реж. Федерико Феллини. 1973. Италия, Франция Музыка улиц

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«Spotify закрыла офис в России на неопределенный срок», — заявили в компании.

При этом подчеркивается, что жители России могут продолжать пользоваться услугами сервиса. Пока свою деятельность на российский территории компания не прекращает.

Напомним, сервис Spotify был запущен в 2006 году, он предназначен для прослушивания музыки, аудиокниг и подкастов. Для российских пользователей сервис стал доступен в 2020 году.