Валенсия, Испания, 3 марта, 2022, 01:41 — ИА Регнум. 2 марта в Валенсии на стадионе «Месталья» «Валенсия» в ответном матче ½ финала Кубка Испании сезона 2021/22 одержала минимальную победу над «Атлетиком» из Бильбао со счетом 1:0.

valenciacf.com ФК «Валенсия»

Единственный мяч на 43-й минуте встречи забил 25-летний фланговый нападающий Гонсалу Гедеш. В текущем сезоне на счету португальца 16 (11+5) очков по системе гол+пас в тридцати матчах за «летучих мышей» во всех турнирах.

Составы команд:

«Валенсия»: Мамардашвили, Паулиста (Гильямон, 83'), Диакаби, Альдерете, Солер, Гайя (Лато, 33'), Фулькье, Хиль (Муса, 71'), Мориба, Гедеш, Дуро.

«Атлетик»: Агирресабала, Альварес, Мартинес, Лекуэ (Печарроман, 61'), Берчиче, Весга (Заррага, 82'), Беренгер (Уильямс, 70'), Муниаин, Гарсия (Венседор, 61'), Уильямс, Гарсия (Сансет, 61').

В финале Кубка Испании «Валенсия» встретится с победителем пары «Бетис» — «Райо Вальекано». Первый матч двух этих команда, проходивший в Мадриде, завершился минимальной победой «Бетиса» со счетом 2:1.