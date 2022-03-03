Тегеран, , 08:40 — REGNUM 2 марта генеральный директор Департамента арабских и африканских стран при Организации содействия торговле Ирана (TPOI) заявил, что потенциал торгово-экономического сотрудничества между Ираном и Ираком составляет не менее 30 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая в интервью информационному агентству Mehr (MNA), Фарзад Пилтан отметил, что Иран и Ирак обладают высокими возможностями и потенциалом для увеличения двусторонней торговли до 30 миллиардов долларов в год.

«В области импорта, экспорта, технических и инженерных услуг, а также в области совместных инвестиций в транзит и даже обмена некоторыми товарами две страны могут достичь высокого уровня экономического и торгового сотрудничества», — подчеркнул он.

По его словам, создание торговой и коммерческой инфраструктуры является одним из наиболее важных вопросов, которые следует серьезно учесть. Пилтан также заявил: «Это означает, что страна должна иметь возможность укреплять таможенную, транспортную и банковскую инфраструктуры, большая часть которых связана с иракскими районами в окрестностях южной провинции Хузестан».