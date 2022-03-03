Тегеран, , 08:44 — REGNUM 2 марта заместитель главы судебной власти Ирана и секретарь Высшего совета по правам человека Казем Гарибабади подчеркнул твердую решимость Ирана содействовать продвижению прав человека как внутри страны, так и за рубежом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Гарибабади сделал эти замечания во время встречи с председателем Совета ООН по правам человека Федерико Вильегасом в Женеве. Он также подчеркнул необходимость избегать политически мотивированного подхода к вопросу о правах человека.

«Применение избирательных подходов и двойных стандартов лишь ослабит права человека», — отметил он.

Гарибабади призвал Совет ООН по правам человека заняться наиболее значимыми проблемами, стоящими перед международным сообществом, такими как терроризм, односторонние карательные меры и их негативное влияние на осуществление прав человека.

В ходе встречи обе стороны призвали к дальнейшему укреплению отношений между Ираном и ООН.