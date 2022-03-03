Тегеран, 3 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. 2 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан и его катарский коллега Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани в телефонном разговоре обсудили вопросы двустороннего значения, а также последние региональные события. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Сообщается, что министры иностранных дел также провели беседу по переговорам, проходящим в Вене между Ираном и пятью мировыми державами, известными как группа 4+1.

Катарские СМИ ссылались на дружественные отношения между Ираном и Катаром, отмечая, что Доха ранее предложила план по сближению взглядов Ирана и США, а также содействию расширению отношений между Тегераном и прибрежными государствами Персидского залива.

Внешнеполитический курс новой администрации Ирана под руководством президента Ибрагима Раиси в первую очередь направлен на активизацию дипломатии с соседями, в том числе со странами Аравийского полуострова.