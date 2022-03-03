Тегеран, 3 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. 2 марта командующий военно-воздушными силами армии Исламской Республики Иран и главнокомандующий сухопутными войсками Пакистана договорились об укреплении сотрудничества в области обороны и безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Пресс-служба пакистанской армии ISPR в заявлении сообщила, что бригадный генерал Хамид Вахеди, командующий ВВС Исламской Республики Иран, провёл беседу с начальником штаба армии Пакистана (COAS) Камару Джаведом Баджвой.

«В ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, ситуация в области региональной безопасности и двустороннее сотрудничество между двумя странами», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается: «Пакистан хочет мирных и тесных связей со своими соседями. Он также подчёркивает необходимость коллективных усилий по обеспечению региональной стабильности. В связи с этим обе стороны договорились укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности».

«Высокопоставленный гость признал профессионализм вооруженных сил Пакистана и пообещал расширять сотрудничество в различных областях. Он также высоко оценил роль Пакистана в ситуации в Афганистане и эффективные меры по обеспечению безопасности на границах», — сообщается в отчете.