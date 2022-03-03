Тегеран, , 08:47 — REGNUM 2 марта министерство иностранных дел Ирана опубликовало заявление, в котором призывает иранских граждан немедленно покинуть Украину. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении говорится, что ряд граждан Ирана все еще остаются на Украине, несмотря на предыдущие призывы покинуть страну. Министерство вновь призвало тех иранцев, которые все еще остаются в украинских городах и селах, немедленно покинуть Украину через границы Румынии, Молдавии, Венгрии, Словакии и Польши.

Ранее посольство Ирана на Украине опубликовало заявление, опровергающее сообщения о том, что дипломатическое представительство закрылось.

Тем временем посол Ирана Манучехр Моради заявил в опубликованном видео, что посольство будет предоставлять свои услуги до тех пор, пока последний гражданин Ирана не покинет Украину.

Он отметил, что посольство прилагает все усилия для защиты и передачи иранских граждан на родину, а также следит за ситуацией в стране, чтобы представлять отчеты в Тегеран.