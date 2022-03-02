Автогол Венути принес «Ювентусу» победу над «Фиорентиной»
Турин, Италия, 3 марта, 2022, 01:35 — ИА Регнум. 2 марта во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» в первом матче полуфинала Кубка Италии сезона 2021/22 потерпела поражение от туринского «Ювентуса» со счетом 0:1.
На 90+1-й минуте встречи в свои ворота забил 26-летний итальянский фланговый защитник Лоренцо Венути. Желтые карточки получили Лука Пеллегрини (57'), Джакомо Бонавентура (71'), Никола Миленкович (72'), Маттия Де Шильо (79') и Лукас Торрейра (90').
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.
Статистика матча («Фиорентина"/ «Ювентус»)
Удары 21/6
Удары в створ 6/1
Владение 55%/45%
Угловые 3/3
Нарушения 16/13
Составы команд:
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Миленкович, Жулио, Одриосола (Венути, 46'), Бонавентура, Торрейра, Кастровилли (Дункан, 84'), Сапонара (Соттил, 65'), Иконе (Гонсалес, 84'), Пентек (Кабрал, 65').
«Ювентус»: Перин, Де Шильо, де Лигт, Данило, Пеллегрини, Артур, Рабьо, Локателли, Аке (Куадрадо, 46'), Влахович, Кин (Мората, 59').
Ответный матч запланировал на 20 апреля 2022 года. Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».