Турин, Италия, 3 марта, 2022, 01:35 — ИА Регнум. 2 марта во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» в первом матче полуфинала Кубка Италии сезона 2021/22 потерпела поражение от туринского «Ювентуса» со счетом 0:1.

Логотип Ювентуса

На 90+1-й минуте встречи в свои ворота забил 26-летний итальянский фланговый защитник Лоренцо Венути. Желтые карточки получили Лука Пеллегрини (57'), Джакомо Бонавентура (71'), Никола Миленкович (72'), Маттия Де Шильо (79') и Лукас Торрейра (90').

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.

Статистика матча («Фиорентина"/ «Ювентус»)

Удары 21/6

Удары в створ 6/1

Владение 55%/45%

Угловые 3/3

Нарушения 16/13

Составы команд:

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Миленкович, Жулио, Одриосола (Венути, 46'), Бонавентура, Торрейра, Кастровилли (Дункан, 84'), Сапонара (Соттил, 65'), Иконе (Гонсалес, 84'), Пентек (Кабрал, 65').

«Ювентус»: Перин, Де Шильо, де Лигт, Данило, Пеллегрини, Артур, Рабьо, Локателли, Аке (Куадрадо, 46'), Влахович, Кин (Мората, 59').

Ответный матч запланировал на 20 апреля 2022 года. Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».