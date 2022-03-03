Тегеран, 3 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. 2 марта глава Департамента охраны окружающей среды Ирана заявил, что страна занимает первое место в мире по борьбе с опустыниванием. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Опустынивание

На встрече с министром окружающей среды Ирака Джассимом Абдул Азизом аль-Фалахи в кулуарах пятой Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEA) в Найроби Али Саладжегех выразил готовность сотрудничать с Ираком по экологическим вопросам.

Он упомянул об изменениях в истоках рек Тигр и Евфрат, которые вызвали экологические проблемы для Ирана, Ирака и Сирии, отметив, что в международном праве нет четкого решения таких проблем.

Чиновник подтвердил готовность Ирана сотрудничать с Ираком в борьбе с районами, вызывающими выбросы пыли, упомянув проекты, которые Иран осуществил в иракских городах Шаламче, Басра и Кербела.

Иракский министр, в свою очередь, заявил, что его страна могла бы сотрудничать с Ираном в области производства солнечных панелей, биоразнообразия, стабилизации почвы и управления отходами.

Он призвал Иран помочь жителям южных районов Ирака, поскольку водная безопасность превратилась в гуманитарную проблему в этом регионе.