Тегеран, , 08:52 — REGNUM 2 марта посольство Исламской Республики Иран в Киеве заявило, что оно все еще следит за безопасностью иранских граждан, проживающих на Украине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Посольство опубликовало заявление, опровергая сообщения о том, что посольство Ирана на Украине закрылось.

Тем временем посол Ирана Манучехр Моради заявил в опубликованном видео, что посольство будет предоставлять свои услуги до тех пор, пока последний гражданин Ирана не покинет Украину.

Он отметил, что посольство прилагает все усилия для защиты и передачи иранских граждан на родину, а также следит за ситуацией в стране, чтобы представлять отчеты в Тегеран.

Моради заверил, что все граждане Ирана на Украине находятся в полном здравии, при этом в посольство не поступало никаких сообщений о ранениях или проблемах, угрожающих жизни.

Посол отметил, что те граждане Ирана, которые не желают покидать Украину, могут позвонить в посольство, если им нужна еда, лекарства и т.д.