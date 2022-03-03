Тегеран, , 08:53 — REGNUM 2 марта командующий военно-воздушными силами армии Исламской Республики Иран встретился с главнокомандующим сухопутными войсками Пакистана, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Бригадный генерал Хамид Вахеди встретился с начальником штаба армии генералом Камаром Джаведом Баджвой в штабе армии в Равалпинди на четвертый день своего официального визита в Пакистан.

На встрече также присутствовали посол Мохаммад Али Хоссейни, атташе по вопросам обороны Ирана полковник Мостафа Канбарпур и представители пакистанской армии.

Бригадный генерал Вахеди и генерал Баджва обсудили последние события, связанные с двусторонним сотрудничеством между Ираном и Пакистаном, в частности, связи между вооруженными силами двух стран.

Ссылаясь на свои встречи с пакистанскими официальными лицами за последние три дня, иранский представитель подчеркнул важность укрепления оборонного и военного сотрудничества между Ираном и Пакистаном как двумя влиятельными странами в регионе и исламском мире.

После встречи иранская делегация отправилась в город Рисалпур, чтобы посетить Академию военно-воздушных сил Пакистана.