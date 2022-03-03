Каракас, , 01:27 — REGNUM Преступлением против российского народа и безумием назвал санкции, объявленные западными странами из-за действий России на Украине, президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом он сказал 2 февраля в ходе выступления, которое транслировалось телеканалом Venezolana de Televisión.

Николас Мадуро Kremlin.ru

Николас Мадуро «Это преступление то, что они делают с российским народом. Это экономическая война… Это безумие».

По словам Мадуро, экономические войны «должны закончиться», а все проблемы «должны решаться дипломатическим путём».

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил твёрдую поддержку решительных действий России и осудил дестабилизирующую активность США и НАТО.

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