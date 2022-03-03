Москва, , 01:22 — REGNUM С украинскими фальшивками, заполонившими интернет и соцсети, нужно бороться превосходящим их по объёму трафиком. Об этом ИА REGNUM заявил 3 марта публицист Павел Шульженок.

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«С украинскими фейками бороться нужно просто превосходящим трафиком. Нашего контента должно быть много, очень много, но лишь часть его должна быть посвящена разоблачению фейков», — заявил эксперт.

По мнению Шульженка, это должен быть качественный и красивый контент, способный «стать вирусным в сети, обогатить сферу мемов».

«Если людям сложно понять два последних словосочетания, эти люди не должны отвечать за информационную борьбу», — заключил публицист.

Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.