Пальма-де-Майорка, Испания, 3 марта, 2022, 01:19 — ИА Регнум. «Реал Сосьедад» в матче 21-го тура испанской Примеры 2021/22 одержал уверенную победу над «Мальоркой». Встреча, проходившая в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар», завершилась со счетом 2:0.

«Реал Сосьедад»

Забитыми мячами в составе «Реал Сосьедада» отметились Давид Сильва (35' Микель Мерино) и Микель Мерино (62'). Желтые карточки получили Микель Мерино (52') и Ремиро Алекс (76'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом.

Статистика матча («Мальорка"/ «Реал Сосьедад»)

Удары 13/13

Удары в створ 1/3

Владение 51%/49%

Угловые ¾

Нарушения 12/9

«Реал Сосьедад», одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав 44 очка, обошел «Вильярреал» и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» с 26-ю очками осталась на шестнадцатой строчке.