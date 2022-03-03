Белград, , 01:18 — REGNUM Для того, чтобы исключить Россию из состава ООН, необходимо чтобы она сама за это проголосовала. Такое мнение высказал ИА REGNUM международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Совбез ООН Un.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Экстренное заседание Генассамблеи ООН по Украине — трансляция»

Так Мирович прокомментировал слова президента Сербии Александра Вучича о том, что некоторые страны могут в ближайшее время инициировать дискуссию об исключении России из состава ООН, ссылаясь на статью 6 Хартии ООН, что потом отрицательно скажется на борьбе Сербии за сохранение Косово и Метохии.

«В соответствии в Хартией ООН как своеобразной конституции в международном праве, исключение из состава этой организации может произойти только если Совет Безопасности ООН примет соответствующее решение. С другой стороны, Российская Федерация имеет право вето в СБ ООН. Так что Россия должна сама проголосовать за свое исключение. Здесь речь идет об абсурдном заявлении, необоснованном с точки зрения международного права и противоречащем здравому смыслу», — рассказал Мирович.

По словам сербского юриста, каждый, кто поддерживает этот тезис, или ничего не смыслит в международном праве, или просто находится под влиянием русофобской истерики, которая в некоторых сербских СМИ в последние дни достигает невиданных размеров.

«Александр Вучич, видимо, принадлежит и к первой, и ко второй группе», — заявил Деян Мирович.