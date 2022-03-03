Ливерпуль, Великобритания, , 01:15 — REGNUM «Ливерпуль» в матче пятого раунда Кубка Англии сезона 2021/22 одержал минимальную победу над «Норвич Сити» благодаря дублю 27-летнего вингера сборной Японии Такуми Минамино.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Единственный мяч в составе «канареек» забил 31-летний немецкий центральный полузащитник Лукас Рупп после передачи Джоша Сарждента. Желтые карточки получили Сэм Байрэм (17'), Догу Жота (34'), Джордан Хендерсон (50'), Джон Сарджент (58'), Киран Доуэлл (85').

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Николас Хортон.

Статистика матча («Ливерпуль"/ «Норвич Сити»)

Удары 17/7

Удары в створ 4/2

Владение 65%/35%

Угловые 11/1

Нарушения 11/11

Составы команд:

«Ливерпуль»: Беккер, Конате, Милнер, Гомес, Цимикас, Хендерсон (Мортон, 61'), Окслейд-Чемберлен, Джонс (Эллиотт, 46'), Минамино, Жота (Диас, 84'), Ориги (Мане, 84').

«Норвич Сити»: Крул, Байрэм, Гибсон, Зиммерманн, Яннулис, Рупп (Маклин, 77'), Норманн (Гилмор, 61'), Лис-Мелу, Плахета (Сарджент, 46'), Рашица (Роуэлл, 61'), Пукки (Доуэлл, 61').