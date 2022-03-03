Берлин, , 01:13 — REGNUM Немецкий концерн Mercedes-Benz принял решение приостановить производство автомобилей на своем предприятии в Московской области из-за ситуации вокруг Украины, 2 марта сообщили в пресс-службе компании.

Mercedes-Benz (сс) Sebastian Pociecha

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Кроме того, организация временно прекратит ввоз в РФ легковых машин и фургонов. Объявленные шаги будут действовать до дальнейшего уведомления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о приостановке деятельности в России объявили американские автомобильные компании Ford и General Motors.

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