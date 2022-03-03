Саутгемптон, Великобритания, , 01:09 — REGNUM 2 марта «Саутгемптон» в матче пятого раунда Кубка Англии 2021/22 одержал уверенную победу над лондонским «Вест Хэмом» со счетом 3:1. Об этом сообщил корреспондент

Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» (сс) Tom

Забитыми мячами в составе «святых» отметились Ромен Перро (31' Кайл Уокер-Питерс), Джеймс Уорд-Прауз (69' пенальти) и Армандо Броя (90+5'). Единственный мяч «молотобойцев» забил Майкл Антонио после передачи Иссы Диопа.

Составы команд:

«Саутгемптон»: Кабальеро, Уокер-Питерс (Ливраменто, 58'), Стивенс, Перро, Валери, Уорд-Прауз, Дженепо (Армстронг, 46'), Смолбоун (Редмонд, 81'), Диалло (Ромеу, 90'), Лонг (Броя, 46'), Армстронг.

«Вест Хэм»: Ареоля, Зума, Доусон, Диоп, Форналс (Влашич, 76'), Соучек (Бенрахма, 54'), Райс, Джонсон, Лансини, Боуэн, Антонио.