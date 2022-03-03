Москва, , 01:11 — REGNUM Встреча с российскими представителями и переговоры с ними состоятся, но не в Беловежской пуще. Об этом в социальной сети «Фейсбук» заявил глава украинской делегации Давид Арахамия.

Давид Арахамия Gov.ua

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«Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое», — заявил украинский переговорщик.

Напомним, что переговоры между российской и украинской делегациями состоялись 28 февраля и завершились без видимых результатов.