Лутон, Великобритания, , 00:59 — REGNUM 2 марта в Лутоне на стадионе «Кенилворт Роуд» «Лутон Таун», выступающий в Чемпионшипе, потерпел поражение от лондонского «Челси» со счетом 2:3.

Первый мяч на второй минуте встречи забил 25-летний английский центральный защитник Рис Берк после передачи Люка Берри — 1:0. Через 25 минут полузащитник «Челси» Сауль Ньигес восстановил равновесие в счете — 1:1. Голевую передачу на свой счет записал Тимо Вернер. В конце первого тайма Харри Корник вновь вывел хозяев вперед — 2:1. На экваторе второй половины форвард сборной Германии Тимо Вернер отметился забитым мячом — 2:2. Через десять минут Ромелу Лукаку, замкнув передачу Вернера, принес «Челси» волевую победу — 2:3.

Статистика матча («Лутон Таун"/ «Челси»)

Удары 5/17

Удары в створ 3/9

Владение 24%/76%

Угловые 3/8

Нарушения 10/10

Составы команд:

«Лутон Таун»: Стир (Истед, 14'), Локьер, Берк, Ошо, Поттс, Берри (Кэмпбелл, 63'), Мендес (Хилтон, 76'), Киосо, Белл, Корник (Джером, 62'), Мускве.

«Челси»: Кепа, Рюдигер, Лофтус-Чик, Сарр, Жоржиньо (Джеймс, 76'), Сауль, Хадсон-Одои (Вале, 62'), Кенеди (Пулишич, 61'), Вернер, Маунт, Лукаку.