Москва, , 01:03 — REGNUM Телевизионную вышку в Киеве нужно было атаковать раньше. Об этом ИА REGNUM заявил 1 марта публицист Павел Шульженок.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины

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«То, что телевышку в Киеве атаковали так поздно, свидетельствует о стратегическом просчете», — заявил эксперт.

Руководство ВС РФ, планировавшее операцию, до сих пор не вполне осознало значимость информационного аспекта, заключил эксперт.

Напомним, что 1 марта ВС России нанесли удар высокоточным оружием по телевизионной вышке в Киеве. Во избежание жертв среди гражданских, предварительно было озвучено предупреждение о необходимости покинуть территорию, располагающуюся рядом с телевышками и ретрансляторами.