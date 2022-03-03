Вашингтон, , 00:56 — REGNUM Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку Украины и с призывом к ужесточению антироссийских санкций, передает телеканал C-SPAN.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

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В документе говорится, что американские законодатели требуют «немедленного прекращения огня и вывода российских сил с Украины». Также конгрессмены выразили поддержку суверенитета Украины и призвали ввести новые санкции против России с целью ее полной экономической изоляции.

Отметим, что подобные резолюции имеют исключительно рекомендательный характер. Как правило, они свидетельствуют о позиции американских законодателей по тем или иным вопросам, однако власть имеет полное право не принимать эти документы во внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты не исключили возможность введения санкций за заходы в американские порты российских судов. При этом мера является исключительно символической — на российские суда приходится менее процента от всего объема товаров, поступающих в США по морю.