Москва, , 09:20 — REGNUM Детские технопарки Москвы 5 и 6 марта примут участие в международной выставке «Образование и карьера». Об этом 3 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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В рамках этого мероприятия все желающие смогут присоединиться к мастер-классам и погрузиться в новые интересные специальности, отметила вице-мэр. Бесплатный билет можно получить на сайте выставки. Занятия будут идти с 10:00 до 16:00.

«Занятия рассчитаны на детей и подростков от семи до 17 лет. Они смогут узнать много нового и попробовать себя в роли разработчика, конструктора или дизайнера. Акцент будет сделан на востребованных профессиях. Участников ждут мастер-классы по 3D-печати, цифровому моделированию зданий, виртуальной и дополненной реальности», — сказала Сергунина.

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