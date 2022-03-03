Москва, , 01:07 — REGNUM Азербайджан в нынешней ситуации, скорее всего, не будет обеспечивать Украину нефтепродуктами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

АЗС

Андрей Арешев Прежде всего, киевская пропаганда разгоняет множество фейков, и даже сообщения, которые соответствуют действительности, ею раздуваются до неимоверных масштабов. Что же касается действий компании SOCAR на Украине, то у этой структуры навряд ли есть и желания, и возможности заниматься такой благотворительностью для терпящего агонию киевского режима. Всё-таки странно было бы представить, что коммерческая структура, пусть даже по указанию свыше, занималась подобного рода мероприятиями в экстраординарных условиях и и шла бы при этом на заведомые убытки. В обстановке того хаоса, которым охвачен Киев и значительная часть украинской территории, естественно, сложно сказать, насколько эта договорённость, если такая на самом деле была, выполняется. Да, приходят сообщения, что SOCAR действительно заправляет некоторые автомобили украинских социальных служб. Что же касается военной техники, то нужно подождать дополнительного подтверждения, и если подобного рода информация подтвердиться, то она, так или иначе должна встать в повестку дня диалога между Москвой и Баку.

Напомним, что 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Азербайджан готов поставить Украине значительное количество нефтепродуктов. Кроме того, появилась информация, что азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR, владеющая на Украине сетью заправок, будет бесплатно снабжать горючим медицинские и пожарные автомобили на Украине.