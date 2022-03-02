Бухарест, 3 марта, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Крушение потерпел румынский военный вертолет IAR 330-Puma, который занимался поисками пропавшего истребителя ВВС Румынии МиГ-21. Об этом передает телеканал Antena 3 со ссылкой на представителя министерства обороны по печати страны Константина Спыну.

Eugen Mihai Миг-21

МиГ-21 вылетел с авиабазы Михаил Когэлничану для патрулирования, но потерял связь с диспетчером и исчез с радара в районе между населенными пунктами Коджалак и Гура Доброджей (юго-восток Румынии).

За ним отправился вертолет, экипаж которого сообщил о неблагоприятных погодных условиях. Команде боевой машины приказали вернуться на базу, но после и с ней была потеряна связь.

Вертолет рухнул в 11 км от аэродрома в районе населенного пункта Гура Доброджей. Все пять человек, которые находились на его борту, погибли. Поиски пилота истребителя продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в районе города Сивью на юго-востоке Австралии рухнул легкий самолет. Пилот воздушного судна погиб.