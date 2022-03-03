3 марта 2022 | Время чтения 6 мин

Георгий Балаков, , 08:54 — REGNUM Санкционная война Запада приобретает все большие масштабы. Наряду с ударами по экономике инициаторы этих мер, вероятно, решили бить и по простым жителям России, ограничивая работу электронных сервисов, продажу смартфонов и даже прекращая продажу отдельных брендов одежды. Вместе с тем такие действия едва ли смогут привести к фатальным последствиям как для самой страны, так и для её населения, убеждены в российском сегменте Telegram.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пожалуй, одной из самых резонансных санкций стало решение Евросоюза ограничить поступление номинированных в евро банкнот на территорию России. Новость об этом моментально облетела все телеграм-каналы.

«ЕС запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в РФ с рядом исключений — документ», — написал телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Пользователи мессенджера тут же наперебой стали обсуждать, к каким последствиям может привести столь неординарная мера. Однако все опасения в беседе с корреспондентом ИА REGNUM развеял экономист Сергей Хестанов, отметив, что действие это носит скорее психологический, нежели прагматический характер, и никак не скажется на простых гражданах. К тому же российские банки уже успели подготовиться, закупив рекордные объемы наличных долларов и евро.

«В будущем это может стать предметом каких-то переговоров. Но имеющихся у банков запасов наличной валюты с учетом того, что путешествия ограничены, хватит на первое время, а за это время какое-то решение будет найдено. К тому же в России официально запрещены любые расчеты, кроме как в рублях. Поэтому острой потребности, кроме как для путешествия или для тех, кто копит, и нет. Мало того, и многие виды импорта на паузу поставлены. Поэтому какой-то большой потребности нет. Это скорее символический акт», — сказал Хестанов.

Надо отметить, что подобного рода «символизма» становится с каждым днём всё больше. Те же запреты на продажу электроники едва ли лишат граждан России возможности купить современные гаджеты через третьи страны. Это наводит на мысль, что главная задача подобных ограничений заключается не в причинении реального ущерба экономике России, а в психологическом воздействии на её жителей.

Гаджет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Запад в ожидании эскалации на Украине очень долго готовился к тому, чтобы нанести удар по России. Результатом подготовки стали санкции и масштабная информационная война против российских граждан», — считает телеграм-канал «Бойлерная».

По мнению автора поста, действия Запада ясно показывают, что экономические и прочие ограничения против Москвы были готовы заранее и в любом случае были бы введены, вне зависимости от действий России.

«Начало спецоперации лишь дало западным странам повод ввести санкции, и давление так или иначе продолжится — экономике США и ЕС только на руку создание ограничений для российского сырья и товаров, поскольку западный бизнес получит выгоду или из-за отсутствия конкуренции, или из-за «помощи» российским предпринимателям в обходе санкций, которые эти самые западные бизнесмены и помогали принять», — написал ТГ-канал.

Как долго всё это может продлиться, сказать сложно, особенно на фоне того, что санкции больно бьют и по тем, кто их вводит. На этот аспект новой экономической реальности обратил внимание телеграм-канал «Елена Панина».

"Британские СМИ уже подсчитывают убытки подданных Её Величества из-за санкций Запада против «вторгнувшейся» на Украину России. Большинство из них вызваны неминуемым подорожанием цен вследствие зависимости от импорта из РФ. Но есть и такие потери, которые целиком на совести самих британцев. Издание составило топ-5 британских ценников, которые изменятся в худшую сторону сильнее всего», — написал автор публикации.

Продуктовый магазин в Лондоне (сс) Nickolay Romensky

Со ссылкой на британские СМИ ТГ-канал напоминает, что Россия обеспечивает 35% газа, потребляемого Европой, а в Великобритании газом отапливаются 86,3% домов. ТЭЦ также зависят от газа. Любые перебои с поставками голубого топлива на европейский рынок немедленно аукнутся простым англичанам. Кроме того, цены на горючее в странах Европы завязаны на котировки нефти марки Brent, а они пробили отметку в 100 долларов впервые с 2014 года из-за опасений сложностей с логистикой. Британцы уже платят за бензин больше, чем когда-либо в истории, и это не предел. Однако одной энергетикой список не ограничивается.

«Пшеница из России и с Украины используется в мировом производстве хлеба, пива, макаронных изделий и многих других продуктов питания. Нарушение поставок приведет к росту цен на все сопутствующие товары. К тому же в этом году урожай на Украине (10% от общемирового), по опасениям Лондона, пойдет разве что на корм птицам», — привел канал опасение британских СМИ.

Урожай пшеницы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Кроме того, из-за событий на Украине Банк Англии может увеличить процентную ставку, что означает более высокие выплаты по кредитам и рост инфляции. А вот проценты по вкладам будут падать, предупреждают экономисты. В феврале Банк Англии уже повысил базовую ставку, в результате чего инфляция в Великобритании подскочила до самого высокого уровня за 10 лет.

Также не стоит забывать, что Россия — крупный поставщик металлов для автомобильной отрасли, таких как палладий и никель. Стоит Москве ограничить поставки этих товаров, как цены на авто взлетят во всем мире. Причем риск подобных контрмер существует — российские власти уже дали понять, что не оставят без ответа недружественные действия других стран. Первым аргументом может стать национализация самолетов иностранного производства, которые находятся в лизинге у российских перевозчиков.

«В Минтрансе РФ обсудили вариант национализации самолетов Boeing и Airbus», — сообщил телеграм-канал «Кролик с Неглинной».

Фасад здания Министерства транспорта РФ (сс)Humanitas2016

Вместе с тем масштаб антисанкционных мер для поддержки отечественного бизнеса бьёт все мыслимые рекорды. Среди первоочередных задач — сдерживание инфляции, поддержка и стабилизация курса рубля, поддержка фондового рынка, системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, а также IT-компаний, отмечает телеграм-канал «Банкста».

"Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков полагает, что США и Евросоюз объявили не просто экономические санкции, а экономическую и финансовую войну, и те меры, которые они применяют, напрямую затрагивают интересы граждан. Абсолютно беспрецедентная вещь — заморозка активов граждан, отъем собственности, в том числе государственной. Это требует принятия безотлагательных мер по защите экономики, финансовой системы в целом», — привел позицию депутата ТГ-канал.

Для выработки первоочередных мер правительством России создан оперативный штаб, комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Оперативные меры направлены на то, чтобы создать предпринимателям максимально благоприятные условия и сократить избыточные административные требования, напомнил телеграм-канал.

Читайте ранее в этом сюжете: Санкции разрушат не российскую, а мировую экономику – «Неудаща»