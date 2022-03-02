Москва, 3 марта, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Ключевые процессы в мировой политике продолжают трансформироваться, что вынуждает Россию активизировать свои действия в латиноамериканских странах. Несмотря на близость к США, основной части государств региона удаётся оставаться независимыми, а некоторым даже развивать дружественные отношения с Россией. Об этомпишет Институт РУССТРАТ.

Mardelumes.org Флаг Венесуэлы

Несмотря на то, что Вашингтон называет Соединённые Штаты главным партнером карибских стран, по отношению к государствам региона логичнее было бы использовать слово «сателлиты», указывают эксперты института. Ещё в 1983 году Белый дом одобрил регулярную экономическую помощь региону в качестве мягкой силы, чтобы противодействовать любому влиянию Советского Союза и его союзников, прежде всего Кубы. Как и сегодня, США утверждали, что таким образом они продвигают и укрепляют карибские демократии.

На фоне американского влияния в регион всё плотнее заходит Китай — с начала 2000-х годов товарооборот карибских стран с Пекином увеличился в восемь раз, до 8 миллиардов долларов. КНР удалось переманить на свою сторону даже давних надежных торговых партнёров Тайваня.

Прочие крупные страны американского континента, как, например, Мексика или Канада, имеют незначительный торговый баланс с государствами карибского региона. Вторым по величине партнёром является Евросоюз, в основном он импортирует карибское топливо и продукцию горнодобывающей промышленности.

Что касается России, отметили эксперты, большая часть стран Карибского бассейна заняла нейтральную сторону в ООН в 2014 году, когда рассматривался крымский вопрос. С 2018 года карибские страны отменили визы для граждан России. Москве удалось добиться пусть условного, но военного присутствия в Венесуэле и Никарагуа. Между тем регион довольно интересен с точки зрения энергетики — только три страны экспортируют энергоресурсы, остальные вынуждены зависеть от импорта нефтепродуктов.

Если Россия будет подтверждать свою активную позицию в регионе, участвуя в различных экономических и инфраструктурных проектах, это положительно скажется на статусе и роли Москвы, а также будет благоприятствовать в дальнейшем расширению политического и даже военно-политического присутствия, заключили в РУССТРАТ.