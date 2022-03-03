Киев, , 00:22 — REGNUM Переговоры с Россией состоятся, но пройдут не в Беловежской пуще в Белоруссии, как это планировалось ранее. Такое заявление сделал 2 марта представитель украинской делегации Давид Арахамия в своём Facebook.

Давид Арахамия Gov.ua

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Арахамия утверждает, что, несмотря на предварительные договорённости, переговоры не будут проходить в Беловежской пуще. По словам украинского представителя, переговоры состоятся, но в другом месте.

Арахамия пояснил, что все подробности касательно места переговоров он сообщит позднее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что готовившиеся вечером 2 марта переговоры между Россией и Украиной были отложены в связи с опозданием украинской делегации.

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