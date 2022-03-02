Белград, 3 марта, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич не исключил, что некоторые страны в скором будущем могут инициировать исключение России из ООН. Об этом Вучич заявил 2 марта во время обращения к гражданам Сербии после заседания Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

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Вучич опасается, что после этого Совет безопасности ООН изменит резолюцию 1244, а страны Европы, которые все еще не признали Косово, сделают это.

«Я уже вижу инициативу со стороны некоторых государств. Я говорю, как это представляют себе косовские албанцы и некоторые другие. Они планируют инициировать дискуссию об исключении России из ООН на основании статьи 6 Хартии ООН. После этого остается оказать давление на Китай, чтобы тот согласился на ревизию резолюции 1244. После изменения резолюции мы потеряем юридическое основание для защиты нашей территориальной целостности, а затем последует признание независимости Косово государствами НАТО и государствами ЕС, которые это еще не сделали», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии подчеркнул, что это идея албанских лоббистов, и что он не знает возможно ли это, или нет, но он не сбрасывал бы с счетов такой сценарий.

«Кто-то скажет, что технически это невозможно. Но я про многие вещи думал, что они невозможны, однако в последние три или четыре дня я увидел, что они возможны», — сказал Вучич.

По словам президента Сербии, это только часть проблемы. Другая её часть заключается в том, что если Сербия будет придерживаться своей позиции по поводу антироссийских санкций, это может навредить её экономическому положению и уменьшить инвестиции в сербскую экономику в будущем.

Вучич отметил, что Сербия осталась единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против России.

Напомним, что ранее Вучич отказался присоединяться к антироссийским санкциям, так как это не соответствует интересам Сербии.