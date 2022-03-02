Вашингтон, 2 марта, 2022, 23:56 — ИА Регнум. США отложили запланированные на начало марта испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3, чтобы показать отсутствие намерений повышать уровень боеготовности своих ядерных сил, заявил 2 марта на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По его словам, такое указание отдал министр обороны США.

«Мы приняли такое решение, чтобы продемонстрировать свою ответственность в качестве ядерной державы. Это не является шагом назад… Мы осознаем, как сейчас важно США и России помнить о рискованности просчётов и значимости сокращения таких рисков», — сказал Кирби.

«США и Россия согласились недавно, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует начинать», — добавил он.

Напомним, ранее президент России распорядился перевести ядерные силы ВС РФ в режим повышенной готовности.