Пентагон заявил об отмене испытаний баллистических ракет Minutman-3
Вашингтон, 2 марта, 2022, 23:56 — ИА Регнум. США отложили запланированные на начало марта испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3, чтобы показать отсутствие намерений повышать уровень боеготовности своих ядерных сил, заявил 2 марта на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
По его словам, такое указание отдал министр обороны США.
«Мы приняли такое решение, чтобы продемонстрировать свою ответственность в качестве ядерной державы. Это не является шагом назад… Мы осознаем, как сейчас важно США и России помнить о рискованности просчётов и значимости сокращения таких рисков», — сказал Кирби.
«США и Россия согласились недавно, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует начинать», — добавил он.
Напомним, ранее президент России распорядился перевести ядерные силы ВС РФ в режим повышенной готовности.