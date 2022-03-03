Москва, 3 марта 2022, 00:52 — REGNUM Турецкая внешняя политика и дальше будет придерживаться тактики постоянного лавирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Александр Габриэль Декан. Янычары патрулирют Смирну. 1831
Александр Габриэль Декан. Янычары патрулирют Смирну. 1831

«Турецкое руководство пытается усидеть одновременно на нескольких стульях, своими действиями в максимальной степени стремясь не поссориться с Россией и в то же время выказать некую солидарность со странами НАТО в их антироссийской позиции. Насколько это получится, сейчас судить достаточно трудно. А Турция и впредь будет руководствоваться своими сугубо прагматическими интересами. Но это предполагает некоторое лавирование и по части подобного рода решений», — сказал эксперт.

Напомним, что 27 февраля Турция закрыла черноморские проливы для российских военных кораблей.