Москва, 3 марта, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Турецкая внешняя политика и дальше будет придерживаться тактики постоянного лавирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Александр Габриэль Декан. Янычары патрулирют Смирну. 1831

«Турецкое руководство пытается усидеть одновременно на нескольких стульях, своими действиями в максимальной степени стремясь не поссориться с Россией и в то же время выказать некую солидарность со странами НАТО в их антироссийской позиции. Насколько это получится, сейчас судить достаточно трудно. А Турция и впредь будет руководствоваться своими сугубо прагматическими интересами. Но это предполагает некоторое лавирование и по части подобного рода решений», — сказал эксперт.

Напомним, что 27 февраля Турция закрыла черноморские проливы для российских военных кораблей.